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Женщинам в Иране будет разрешено посещать мужские футбольные матчи, начиная с отборочного турнира чемпионата мира в октябре. Об этом сказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступая на конференции по женскому футболу в Милане.

Нас заверили, что со следующей международной игры Ирана, которая должна состояться 10 октября, женщинам будет разрешено выходить на футбольные стадионы, — передает слова Инфантино CNN. Запрет на посещение женщинами стадионов...