https://static.news.ru/photo/607ce64a-de0a-11e9-8e45-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Шмаров, не считает, что отставка главного тренера команды улучшит ситуацию в коллективе, о которой говорили после поражения «Уфе» в десятом туре Российской премьер-лиге.
Любой матч «Спартака» – сплошное расстройство. Но я не уверен, что отставка Кононова сто процентов пойдет на пользу, — приводит слова Шмарова «Советский Спорт».
В третий раз подряд проиграв в чемпионате страны (и в четвёртый — с учётом неудачного поединка с португальской «Брагой» в квалификации Лиги Европы), «Спартак» с 11 набранными очками опустился на седьмое место в турнирной таблице. Москвичей обошла «Уфа», также имеющая 11 очков. Команда Вадима Евсеева получила преимущество по личной встрече.
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