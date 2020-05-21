Экс-форвард ЦСКА Думбия жалеет об уходе из московской команды

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Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Сейду Думбия сообщил, что жалеет об уходе из московского коллектива и задумывается над возможностью вернуться.

Было бы лучше остаться в ЦСКА в 2015 году. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Возможно, я и вернусь, — цитирует Думбия « Российская газета ».

По его словам, «армейцы» остаются для него особенной командой.

Думбия перешел в ЦСКА из швейцарского «Янг Бойз» в 2010 году за €7 миллионов. Контракт был рассчитан до 2014 года. 31 января 2015 года «красно-синие» сообщили о продолжении карьеры ивуарийского форварда в «Роме». Тогда трансфер обошелся итальянцам в €14,4 миллиона.

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко, ранее писал NEWS.ru.