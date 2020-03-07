https://static.news.ru/photo/cc6618e0-605f-11ea-a159-fa163e074e61_660.jpg Илья Геркус Фото: fclm.ru

Руководство московского ФК «Локомотив» не проводило аудит, по результатам которого подало в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса, заявил сам экс-менеджер.

Пару слов про аудит. Его не было. Это неправда. Тот документ, который «Локомотив» приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается господин Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Это консультация, это сочинение, очерк, — цитирует Геркуса РИА Новости.

Он отметил, что на эти документы незаконно ссылаться и за такие «заключения» нужно лишать лицензии.

Геркус стоял у руля «Локомотива» с 2016 по 2018 год. Сначала он занимал должность президента, а позже стал генеральным директором. При нём клуб завоевал Кубок России сезона-2016/2017, а в следующем сезоне стал чемпионом страны.

Как писал NEWS.ru, «железнодорожники» подали в арбитражный суд Москвы иск к Геркусу на 144,6 млн рублей. Детали иска неизвестны.