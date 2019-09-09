https://static.news.ru/photo/526b2eb8-d306-11e9-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Закрывшееся на прошлой неделе летнее трансферное окно закончилось для российских футбольных клубов первого дивизиона рекордными тратами на новых игроков — €235 млн. Специалисты по футбольной экономике объяснили причины активизации на рынке трансферов.

По словам директора Центра спортивного менеджмента университета «Синергия» Валерия Гореликова, рост затрат связан со стечением обстоятельств. При этом российский футбол остаётся убыточным. Эксперт отметил, что основными игроками трансферного рынка являются лидеры РПЛ. Клубы поменьше передают игроков бесплатно или по очень низким ценам, однако при общем подъёме они бы активизировались.

Футбольный эксперт Олег Малежик подчеркнул, что три четверти закупок пришлись на долю «Спартака», «Краснодара», «Динамо» и «Зенита».

Кроме финансовых возможностей действия клубов были обусловлены ужесточением лимита на легионеров. С 2020 года вместо шести игроков на поле они должны будут заявлять восемь иностранных спортсменов на сезон, передаёт « Профиль ».

Ранее News.ru писал, что генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе назвал трансферную стоимость полузащитников команды — братьев Антона и Алексея Миранчуков. Кроме того, функционер подчеркнул, что «Локомотив» расстанется со своими лидерами только в случае очень щедрого предложения.