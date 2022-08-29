«Ехать в Англию — предательство»: Терюшков о Захаряне в «Челси» Депутат Терюшков оценил возможность перехода Захаряна в «Челси»

Фото: vk.com/arsen.zaharyan10

Арсен Захарян

Переход российского футболиста Арсена Захаряна в лондонский Челси — предательство, сообщил член Комитета по физической культуре и спорту Госдумы Роман Терюшков в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ». Он также считает, что хоккеисту Александру Овечкину не стоит выступать в НХЛ.

Ехать выступать в Англию — предательство. Вы так не считаете? <...> Овечкин? Безусловно, по моему мнению и по мнению миллионов наших граждан, выступать там в США, мягко говоря, сейчас не стоит, — сказал депутат.

О вероятном переходе Захаряна в «Челси» 26 августа сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо. По его информации, «аристократы» готовы выложить €15 млн за переход 19-летнего футболиста.

В текущем сезоне Захарян вышел на поле в основном составе «Динамо» шесть раз. Он отметился одним голом и двумя результативными передачами.