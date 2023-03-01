Его рекорд не побил даже Месси: чем запомнится футболист Жюст Фонтен Установивший вечный рекорд чемпионатов мира футболист умер в возрасте 89 лет

Фото: imago sportfotodienst /Global Look Press

Жюст Фонтен

Из Франции пришла печальная новость о смерти легендарного футболиста Жюста Фонтена. Экс-спортсмену было 89 лет. За Трехцветных он играл всего семь лет, но на чемпионате мира 1958 года смог забить аж 13 мячей. Это достижение никто не может превзойти до сих пор. NEWS.ru рассказывает, чем запомнится Жюст Фонтен.

Начало карьеры и клубные успехи

Фонтен — уроженец Марокко, которое на момент появления футболиста на свет было французской колонией. Там он и делал первые шаги в футболе в местной «Касабланке». В итоге он дорос до уровня основной команды, стал много забивать и обратил на себя внимание скаутов из континентальной части Франции. Так в 1953 году 20-летний Фонтен стал игроком «Ниццы».

Там он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, отыграл три сезона и получил приглашение от «Реймса», который в те времена был в чемпионате Франции чем-то типа настоящего ПСЖ. В «Реймсе» Фонтен еще три раза выиграл чемпионат Франции, дважды стал лучшим бомбардиром первенства, доходил до финала Кубка европейских чемпионов, но так и не смог взять трофей.

Главными козырями Фонтена были скорость, отличное голевое чутье, умение открываться и завершать атаки. Высококлассные партнеры по «Реймсу» и сборной Франции снабжали его мячами, а он четко реализовывал моменты. Всего в «Реймсе» нападающий провел шесть сезонов, в течение которых наколотил 121 гол.

Исторический турнир

Удивительно, но к старту того самого чемпионата мира 1958 года Фонтен подходил в качестве резервного форварда, у которого было за плечами всего пять матчей в составе национальной команды Франции. Тренерский штаб собирался делать ставку на трио Раймона Копы, Роже Пьянтони и Рене Блияра, однако последний травмировался на тренировке перед самым стартом турнира.

Фонтен двумя руками ухватился за предоставленный шанс и уже в первом туре трижды поразил ворота Парагвая. После этого он ни разу не уходил с поля без забитых мячей, а его сборная в полуфинале уступила блестящей Бразилии, в составе которой хет-триком отметился Пеле.

Главным матчем на том турнире для Фонтена стала игра за третье место против ФРГ. Французы победили с теннисным счетом 6:3, а главный бомбардир команды оформил покер. Именно это позволило ему превзойти достижение венгра Шандора Кочиша, установленное четырьмя годами ранее. Мало кто тогда мог подумать, что рекорд станет вечным.

В Сети можно отыскать ролики с голами Фонтена на том турнире. Большинство из них абсолютно однотипные: пас из глубины, выход один на один и четкое завершение. Разбавила эту картину пара ударов в пустые ворота и один гол головой.

Фото: wikipedia Фонтен в составе сборной Франции на чемпионате мира 1958 года

Завершил карьеру в 28 лет

В 1958-м мало кто мог представить, что Фонтен больше так и не сыграет на чемпионатах мира, да и вся его карьера завершится через четыре года. Добиться больших успехов ему помешали бесконечные травмы, которые вынудили футболиста повесить бутсы на гвоздь в возрасте 28 лет.

В 1960-м в матче чемпионата Франции он получил двойной перелом берцовой кости, а спустя год у него случился рецидив, после которого он смог отыграть лишь несколько матчей и решил не продолжать издеваться над своим здоровьем. Сейчас переломы ног в футболе случаются довольно редко, чего не скажешь о начале 1960-х.

После вынужденного окончания карьеры Фонтен не остался без дела и возглавил Национальный союз футболистов Франции — первый профсоюз в местном спорте. Его работа на этом посту помогла серьезно продвинуться в вопросах защиты прав игроков и увеличения их зарплат.

Позже Фонтен пробовал себя на тренерском поприще: он смог поднять ПСЖ в элитный дивизион, работал в «Тулузе» и не чужой для себя сборной Марокко, с которой взял бронзу Кубка африканских наций — 1980. Фонтен даже успел поруководить национальной командой Франции, но после поражений в двух товарищеских матчах лишился должности.

В последние годы Фонтен жил в Тулузе, где владел двумя магазинами спортивной одежды, пытался запустить свой бренд и писал колонки для спортивных изданий. Сердце великого игрока остановилось 1 марта.