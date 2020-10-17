16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Египетский 74-летний футболист стал самым возрастным игроком в истории

19:55, 18 октября 2020
Эззельдин Бахадер Эззельдин Бахадер Фото: twitter.com/ezzeldinbahader

Футболист Эззельдин Бахадер в возрасте 74 лет попал в Книгу рекордов Гиннесса, проведя второй полный матч.

Бахадер вышел на поле в матче третьего дивизиона чемпионата страны. В первом матче, который он провёл в марте, Бахадер забил с пенальти, передаёт Reuters.

До этого самым пожилым игроком был 73-летний Исаак Хайик из Израиля.

Как писал NEWS.ru, выступающий за футбольную команду «Олимп-Долгопрудный» вратарь Станислав Черчесов — младший, сын главного тренера сборной России и в прошлом прославленного голкипера московского «Спартака», во время игры в рамках ПФЛ получил удар в голову и был доставлен в больницу. В настоящее время спортсмен находится в сознании.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео