Эффект Дзюбы: за что любят и ненавидят популярного российского футболиста Артему Дзюбе исполнилось 35 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игрок «Зенита» Артём Дзюба радуется забитому голу в матче 5-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Динамо» и ФК «Зенит»

Во вторник, 22 августа, Артем Дзюба отмечает 35-летие. За свою карьеру форвард успел выиграть множество титулов и установить большое количество индивидуальных достижений. Подробности личной жизни спортсмена становились сюжетами, а сам футболист — частым героем новостей. Чем известен Артем Дзюба — в материале NEWS.ru.

Где Дзюба начал карьеру

Футболист родился в Москве и прошел все ступени академии красно-белых. В основном составе форвард дебютировал в 2006 году и находился в команде до 2015-го. При этом «Спартак» по два раза отдавал нападающего в аренду в «Томь» и «Ростов». Дзюба чередовал удачные отрезки в московском клубе с неудачными, но так и не выиграл со «Спартаком» ни одного титула.

Ярким эпизодом в спартаковской карьере футболиста стал конфликт с испанским тренером Унаи Эмери. В ноябре 2012-го «Спартак» крупно проиграл «Динамо» (1:5), а Дзюба, вышедший во втором тайме и забивший один мяч, отказался отвечать на вопросы журналистов. «Пусть говорит наш тренеришка», — бросил форвард в микс-зоне. После этого матча испанский специалист был отправлен в отставку.

Как Дзюба переходил в «Зенит»

Трансферу из «Спартака» в «Зенит» предшествовали неудачные переговоры с москвичами о новом контракте. По словам Леонида Федуна, занимавшего на тот момент пост президента «Спартака», нападающий отклонил три предложения. В итоге 6 февраля 2015 года Дзюба перешел в «Зенит», его зарплата в новой команде составила €3,3 миллиона в год.

Активные фанаты «Зенита» не сразу приняли Дзюбу из-за его спартаковского прошлого. На протяжении первых сезонов «вираж» постоянно скандировал оскорбительные кричалки в адрес игрока, его действия на поле встречали свистом. Аналогично реагировали на форварда и спартаковские фанаты. Однако своей игрой нападающий смог поменять отношение петербургских фанатов.

В составе «Зенита» Дзюба по два раза становился лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата России, его несколько раз признавали лучшим игроком сезона по разным версиям. Вместе с «Зенитом» россиянин стал четырехкратным чемпионом страны, два раза взял Кубок и четыре раза — Суперкубок.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Игроки «Спартака» Артем Дзюба и Квинси Промес празднуют забитый гол в матче между ФК «Спартак» и ФК «Торпедо»

Как Дзюба пробовал играть в Европе

Форвард решил попробовать силы в Европе и летом 2022 года не продлил контракт с «Зенитом». В августе он стал футболистом турецкой команды «Адана Демирспор» и в дебютном матче поразил ворота «Фенербахче». Этот гол остался для россиянина единственным в Турции, вскоре он потерял место в составе, а в ноябре того же года расторг контракт по соглашению сторон.

Игрок вернулся в Россию и в феврале 2023-го подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В 11 матчах Дзюба забил восемь мячей и сделал пять голевых передач, и «железнодорожники» продлили с ним контракт. Сейчас форвард продолжает играть за «Локомотив».

Как Дзюба стал героем чемпионата мира — 2018

За несколько месяцев до старта турнира Дзюба отправился в аренду в тульский «Арсенал», так как потерял место в составе «Зенита». В Туле в десяти матчах форвард забил шесть мячей, сделал три голевые передачи и заслужил приглашение на домашний мундиаль от главного на тот момент тренера сборной России Станислава Черчесова.

На ЧМ-2018 форвард провел все пять матчей, отметился тремя голами и помог россиянам впервые в истории дойти до 1/4 финала. После турнира Дзюба стал национальным героем. До ухода Черчесова летом 2021-го Дзюба был игроком стартового состава национальной команды и ее капитаном. В активе Дзюбы 30 голов в международных матчах, по этому показателю он делит первое место с завершившим карьеру Александром Кержаковым.

Кроме того, форвард находится на втором месте в списке лучших российских бомбардиров в истории. Он забил 226 мячей на профессиональном уровне и уступает все тому же Кержакову, в активе которого 233 мяча.

После прихода в сборную России Валерия Карпина Дзюба один раз отказался от вызова, после чего больше туда не приглашался. У игрока и тренера был давний конфликт со времен совместной работы в «Спартаке», из-за которого форвард несколько раз уходил в аренду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Артем Дзюба (Россия) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта

Как Дзюба становился героем секс-скандалов

В 2015 году перед отборочным матчем Евро-2016 против Черногории журналисты заметили Дзюбу целующимся в машине с телеведущей Марией Орзул. Форвард тогда был женат, а журналистка — замужем. После скандала футболисту удалось сохранить семью, а Орзул развелась.

«Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала», — рассказывал Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу».

В ноябре 2020-го в Сети появился ролик интимного характера с участием Дзюбы. Позже футболист объяснил, что видео украли с его телефона, а затем шантажировали, вымогая деньги за то, чтобы не публиковать ролик. Этот случай вызвал резонанс в СМИ. Тренер национальной команды Черчесов не стал вызывать игрока на ближайший сбор, футболиста лишили капитанской повязки в «Зените». Когда внимание к Дзюбе спало, нападающий вернулся в сборную.

Летом 2023 года в Сети появилось новое откровенное видео с участием Дзюбы. На кадрах футболист показывает обнаженные части тела и рассказывает собеседнице о своих сексуальных фантазиях.

Чем еще занимается Дзюба

Форвард стал участником многосерийного шоу комика Азамата Мусагалиева, где запомнился несколькими экстравагантными поступками. В одной из серий Дзюба надел плащ на голое тело и ходил с торчащим из трусов игрушечным бананом.

Футболист вместе с тренером Леонидом Слуцким ведет шоу на YouTube, в котором они приглашают известных футболистов и стараются вести с ними непринужденный разговор, используя в огромном количестве ненормативную лексику. Общественность неоднозначно отреагировала на шоу, некоторые известные персоны подвергли его критике.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Артём Дзюба в матче 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит»

«Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в Telegram, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей», — рассказал Sport24 Андрей Тихонов.

Совсем недавно Дзюба стал фигурантом очередного скандала. После матча РПЛ против «Крыльев Советов» к нему подошел журналист, который попросил прокомментировать слова Игоря Шалимова о том, что в нынешнем сезоне Артем забьет не больше двух мячей. Форвард грубо ответил журналисту, пообещав тому в следующий раз «засунуть телефон в одно место». КДК РФС рассмотрел поведение игрока и наказал его двумя матчами дисквалификации условно.

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