Эдинсон Кавани пропустит три матча из-за расистской публикации в Сети

https://static.news.ru/photo/b81b8f82-4b82-11eb-8242-fa163e074e61_660.jpg Эдинсон Кавани Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

Футбольная ассоциация Англии (FA) накажет нападающего клуба «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Уругвайца дисквалифицируют на три матча и оштрафуют на 100 тысяч фунтов стерлингов за расистский комментарий в соцсетях, передаёт пресс-служба FA.

После волевой победы в матче 10-го тура Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) спортсмен, отвечая на поздравления от одного из поклонников в Интернете, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Через три часа нападающий «красных дьяволов» удалил комментарий, но для FA инцидент не остался незамеченным.

Таким образом, Кавани пропустит встречи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок Английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).

Накануне в Российском футбольном союзе приняли решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча из-за его поведения после игры команды с «Сочи». Также контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал наставника и «рулевого» «Сочи» Дмитрия Бородина на 50 тысяч рублей каждого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об отставке главного тренера Томаса Тухеля. Немецкий специалист покинул команду после полутора лет работы. Он возглавил ПСЖ в июле 2018 года. Он дважды привёл подопечных к чемпионству, помог им завоевать Кубок Франции и Кубок лиги, а также впервые в истории вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов.