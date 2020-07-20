Эден Азар признал, что сезон-2019/20 стал для него худшим в карьере

https://static.news.ru/photo/90916910-c9b3-11ea-9406-fa163e074e61_660.jpg Эден Азар Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сезон-2019/20 является худшим в карьере полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.

Так, текущий сезон стал для 29-летнего бельгийца дебютным в составе «Реала». Полузащитник, пропустивший несколько месяцев из-за травм, забил всего один мяч и отдал семь голевых передач в 21 матче за «сливочных».

Надеюсь, что травмы остались позади и следующий сезон сложится лучше. На самом деле это был не такой уж и ужасный год, потому что я смог приехать в «Реал», и мы сразу же выиграли чемпионат. Я не могу просить больше, — заявил Азар, слова которого приводит Mundo Deportivo.

По словам футболиста, текущий сезон был «немного странным», однако он может улучшиться в том случае, если будет выиграна Лига чемпионов.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 августа. Первоначально он должен был пройти в марте, однако игру перенесли из-за пандемии коронавируса. Первая встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой английского клуба со счётом — 2:1.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист клубного телеканала Real Madrid TV Карина Квашнева назвала главные факторы в победе «Реал» Мадрида в чемпионате Испании. По её словам, в этом году все были готовы отдаваться на сто процентов на поле.