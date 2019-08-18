https://static.news.ru/photo/c6de3608-c1b5-11e9-9fe1-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Форварду «Зенита» Артёму Дзюбе грозит дисквалификация за критику после встречи с «Ахматом» в шестом туре Российской премьер-лиги.

За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока ещё не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырёх матчей, — сообщил « Матчу » глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев.

Ранее News.ru писал, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» нелестно отозвался о работе главного арбитра Алексея Матюнина. По его словам, на чемпионате все, кроме судей, играют хорошо. В пример он привёл «непонятную» трактовку фолов и сомнения со стороны арбитров.

«Зенит» принял «Ахмат» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра, которая прошла в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, завершилась вничью — 0:0. На седьмой минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику грозненской команды Ризвану Уциеву. Причиной стал фол в эпизоде с полузащитником противника Александром Ерохиным.