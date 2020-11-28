Дзюбе вернули капитанскую повязку «Зенита»

https://static.news.ru/photo/8f08592e-31f9-11eb-a0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба, которого лишили капитанского статуса из-за публикации интимного видео с его участием, вернул себе повязку с буквой «C». В качестве капитана команды форвард вышел на поле против тульского «Арсенала».

О возврате Дзюбе повязки с буквой «С» стало известно ещё перед игрой, когда «Зенит» в Twitter опубликовал состав на предстоящий матч. Напротив фамилии нападающего в списке состава команды на игру стояла буква «С».

Встреча 16-го тура РПЛ «Зенит» — «Арсенал» прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0.

После игры бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возвращение повязки Дзюбе.

Не знаю, почему Семак решил вернуть капитанскую повязку Дзюбе. Для меня это непонятно. Тренер проявил слабость и быстро сдался. Как минимум нужно было дождаться окончания первой половины сезона. Раньше возвращать капитанскую повязку не было смысла, — приводит слова бывшего наставника команды Championat.com.

Как сообщал NEWS.ru, Артём Дзюба был лишён статуса капитана не только в «Зените», но и в сборной России, куда даже не был вызван на ноябрьский сбор. Сам Дзюба обсудил это с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Позднее играющий за «Химки» бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что Черчесову рекомендовали не вызывать в сборную Дзюбу «люди сверху».