«Дзюба знал»: Ягудин о новости про пользу мастурбации в борьбе с COVID-19

Олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин в шуточной форме отреагировал на появившуюся новость в СМИ о пользе мастурбации в борьбе с коронавирусом. По его словам на странице в Instagram, об этом заранее знал нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба.
Всё в наших руках. Дзюба знал. Подтягиваемся, ребятки, — написал Ягудин в Instagram, снабдив карточку хештегами «коронавирус», «рукоделие» и «спасение».
В новостной заметке сообщается, что мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы, поэтому может защитить от коронавируса.
Интимное видео с участием Артёма Дзюбы было опубликовано в соцсетях в ноябре 2020 года перед игрой «Зенита» против «Краснодара». На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года. Позже стало известно, что у спортсмена вымогали крупную сумму денег.