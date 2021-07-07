«Дзюба знал»: Ягудин о новости про пользу мастурбации в борьбе с COVID-19

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Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева описала нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу двумя словами. Это связано с тем, что спортсменка иногда плохо запоминает имена людей, заявила она в прямом эфире «Матч ТВ».

У меня есть проблемы с запоминанием имён, поэтому я даю спортсменам прозвища. Как называю Дзюбу? Просто Артём. Он — хороший и красивый человек, — сказала Туктамышева. Девушка рада, что называет...