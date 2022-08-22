Дзюба забил мяч в дебютном матче за «Адана Демирспор»

Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Артем Дзюба

Российский форвард Артем Дзюба забил мяч в дебютном матче за «Адана Демирспор» в чемпионате Турции. В гостевом матче 3-го тура против «Фенербахче» 34-летний россиянин вышел в стартовом составе и отличился на 66-й минуте.

«Фенербахче» к 48-й минуте громил недавнего лидера чемпионата Турции со счетом 3:0. Однако на 56-й минуте «Адана Демирспор» размочила счет, а затем Дзюба внес мяч в пустые ворота после паса Генри Оньекуру и сократил отставание до минимума.

Позже последовало удаление у гостей, а «Фенербахче» на 83-й минуте довел счет до 4:2.

Ранее стало известно, что бывший форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». По информации издания, Артем Дзюба будет зарабатывать в новой команде около € 1,5 млн.