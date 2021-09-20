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Дзюба забил два мяча «Рубину», это первые голы футболиста в сезоне

19:32, 20 сентября 2021
Дзюба забил два мяча «Рубину», это первые голы футболиста в сезоне Артём Дзюба Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил дубль в матче против «Рубина». Игра проходит в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первые голы футболиста в нынешнем сезоне.

Первый гол был забит на 24-й минуте после передачи Клаудиньо. Второй гол случился на 43-й минуте. После прострела Далера Кузяева Дзюба с метра переправил мяч в сетку ворот. После первого тайма «Зенит» ведёт со счётом 3:0.

По итогам семи туров «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) располагается на первой строчке с 17 очками в запасе.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Артём Дзюба попал в расширенный список футболистов сборной России на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира — 2022.

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