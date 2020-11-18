Дзюба высказался о тренере сборной России

https://static.news.ru/photo/9a9f1138-29a7-11eb-87fd-fa163e074e61_660.jpg Гинтарас Стауче Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к тренеру вратарей национальной команды Гинтарасу Стауче.

По словам футболиста, Стауче — позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Когда он его видит, то всегда улыбается.

Я иногда говорю: «Вы что, Гинтарас, Интернет подключили что ли, всё время что-то выдумываете». Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Гинтарас Стауче является членом тренерского штаба сборной с 2016 года, после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил Дзюбу из состава спортсменов на ноябрьских сборах из-за попавшего в Сеть интимного видео футболиста. На записи футболист лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

После инцидента Дзюбу поддержали многие российские певцы и артисты. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Данила Козловский. Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня взяла его вину на себя — она посчитала, что это она своим видео спровоцировала Артёма на столь горячую съёмку. А порнозвезда Елена Беркова предложила ему сменить профессию, отметив, что в фильмах для взрослых платят больше, чем в сборной России.

Как стало известно, у Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось это видео. Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео всё равно не окажется в Сети. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег, писал NEWS.ru.