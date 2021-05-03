Дзюба станет отцом в третий раз

https://static.news.ru/photo/03fd5970-ac0f-11eb-b7a0-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист Артём Дзюба скоро станет отцом в третий раз. Об этом сообщает «360», обращая внимание на характерные формы жены Артёма Кристины.

Мы — чемпионы! Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал, — подписал Дзюба видео с празднования победы «Зенита» в Instargam.

На кадрах в этом видео ненадолго появляется Кристина с заметно округлившимся животом, она поздравляет мужа с победой.

Артём с Кристиной поженились в 2012 году, в их семье уже растут двое сыновей: пятилетний Максим и восьмилетний Никита. О третьей беременности официально пара пока не сообщала.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба нарядился в костюм героя комиксов Дэдпула для празднования чемпионства клуба. В таком виде он вышел получить золотую медаль из рук президента Российской премьер-лиги Александра Дюкова. Получив медаль, 32-летний форвард отдал её сыну. Затем Дзюба снял маску и получил чемпионский кубок.

Ранее в воскресенье «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 6:1 и в третий раз подряд стал чемпионом России. В общей сложности «Зенит» в седьмой раз стал сильнейшим клубом страны. Больше титулов только у московского «Спартака» — 10.