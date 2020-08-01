Дзюба стал лучшим футболистом сезона

https://static.news.ru/photo/97507abc-d40c-11ea-9c01-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в сезоне-2019/20. Он победил в номинации «Лучший игрок сезона».

Об этом сообщила пресс-служба премьер-лиги. Такой выбор сделали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, пять экспертов телеканала «Матч Премьер», главный тренер сборной России Станислав Черчесов и пять представителей СМИ. Каждый из них составил топ-3 спортсменов (за первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один).

На победу в этой номинации также претендовали представители «Зенита» Сердар Азмун, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос, а также игроки «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук, хавбек ЦСКА Никола Влашич, Элдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Спартак») и Эрик Бикфалви («Урал»).

Лучшим тренером РПЛ стал наставник «Зенита» Сергей Семак.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. За прошедший сезон он забил 17 голов и отдал 13 голевых передач в играх РПЛ. В результате он стал лучшим ассистентом сезона, а по количеству голов поделил первое место с Азмуном. Он дважды был чемпионом России в составе петербургской команды, имеет Кубок и Суперкубок.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дзюба рассказал о нелюбви Европы к России и предвзятом судействе в спорных моментах. По словам спортсмена, судьи пристрастно оценивают российские команды во время еврокубков.