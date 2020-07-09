Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»

https://static.news.ru/photo/faf610c4-c1bd-11ea-ae93-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба продемонстрировал свои вокальные данные на праздновании победы петербургской команды в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболист исполнил песню «Голубая Луна».

Ранее «Зенит» получил золотые медали и кубок за победу в чемпионате России. Церемония награждения прошла после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:1). Футболисты «Зенита» во время награждения надели специальные «золотые» футболки.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи», писал NEWS.ru.