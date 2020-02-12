https://static.news.ru/photo/6084dd62-4da1-11ea-b344-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба выложил в Instagram ироничную картинку, касающуюся главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

На ней изображены Весельчак, в которого целится доктор Верховцев (персонажи мультфильма «Тайна третьей планеты»), и подпись: «Президент „Рубина“ уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

Не я начал эту войну, — прокомментировал пост Слуцкий.

После этого он тоже выложил пост с шуткой в адрес Дзюбы.

Ранее Дзюба и Слуцкий уже подшучивали друг над другом в Instagram. Дзюба на своей странице в социальной сети выложил фотографию с картонным бюстом, который ему подарили болельщики. Слуцкий написал в комментариях к посту о том, что «копия намного лучше оригинала». Футболист ответил: «На вашу бы не хватило картона».

Слуцкий провёл со своими подопечными необычную тренировку. Игроки вместе с наставником надели на себя огромные воздушные шары, в которых играли в футбол, писал ранее NEWS.ru.