Дзюба рассказал, сколько голов хочет забить за карьеру

https://static.news.ru/photo/950a0448-3d12-11eb-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Нападающий футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Артём Дзюба после победы над «Динамо» со счётом 3:1 в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, сколько голов он хочет забить за карьеру. Оказалось, цель форварда на данный момент — 200 мячей.

Дзюба, сделавший дубль в игре против столичной команды, отметил, что сейчас на его счету 190 голов. Поэтому, двигаясь поступательно, нападающему необходимо довести показатели до 200. Игрок также поблагодарил своих партнёров по клубу из города на Неве, подчеркнув, что многих из них любит, а остальных — уважает.

Кроме того, нападающий высказался по поводу грядущего матча против самого принципиального соперника «Зенита» — московского «Спартака». Игра состоится 15 декабря. Ранее капитан «красно-белых» Георгий Джикия заявил, что любителей футбола на поле ждёт настоящая война.

Я с ним полностью солидарен, будет очень интересный матч, хороший. Они сейчас проиграли, наверное, будут злее. Это российская классика, дерби двух столиц. Кто бы что ни говорил, как бы они ни хотели, но это самое сильное противостояние, самое ожесточённое, — приводит слова Дзюбы сайт петербургского клуба.

В мачте 18-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Сочи» со счётом 0:1. Перед очной встречей у «красно-белых» 35 очков и вторая строчка в турнирной таблице, а у «сине-бело-голубых» — 38 очков и первое место.

Как писал NEWS.ru, «красно-белые» опровергли вспышку коронавируса среди игроков. Все члены команды сдали тесты, которые показали отрицательные результаты. Ранее издание Betting Insider написало, что ряд игроков могут пропустить матч в Сочи из-за коронавируса, но эта информация оказалась недостоверной.