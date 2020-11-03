Дзюба отреагировал на замену в матче с «Боруссией»

https://static.news.ru/photo/04ff2772-1dc1-11eb-8c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о своей реакции на эпизод в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», когда он был заменён в перерыве. Футболист подчеркнул, что это исключительно тренерское решение, которое он не оспаривает.

Ранее ряд экспертов и журналистов высказал предположение, что у Дзюбы возник конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком. Однако Артём опроверг эти слухи, выразив недоумение такими разговорами.

Мою замену я никак не могу обсуждать. Есть главный тренер, он посчитал нужным это сделать. В любом случае, решать правильно это или нет — не моё дело. Во-вторых, вообще никаких проблем нет. Не знаю, откуда у московских коллег такие провокационные вопросы. Давайте сфокусируемся на футболе, прошу, хватит уже, — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Артём пообщался с журналистами в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Лацио». Форвард выразил надежду, что его команда покажет достойную игру и сумеет одержать победу. Дзюба отметил, что времени на подготовку к матчу достаточно.

Встреча «Зенита» и «Лацио» состоится в среду 4 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Напомним, после двух матчей «Зенит» занимает последнее место в группе F, уступив бельгийскому «Брюгге» (1:2) и «Боруссии (0:2).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Дзюбу в расположение национальной команды для подготовки к товарищескому матчу с Молдавией, а также к играм Лиги наций.

Как писал NEWS.ru, болельщики раскритиковали Черчесова за вызов нападающего «Зенита».