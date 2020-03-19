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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба советует соблюдать правила личной гигиены и избегать скопления людей.

Прежде всего, давайте соблюдать правила, они просты. Стараемся избегать скопления людей, особенно если видим признаки ОРВИ, и как можно больше нужно стараться сидеть дома, никуда не выходить, — приводит слова Дзюбы пресс-служба «сине-бело-голубых» на своей странице в Twitter.

Кроме того, капитан сборной России призвал окружающих быть ответственными.

Мы должны справиться с этой проблемой. Всех призываю быть ответственными, — заключил он.

По данным на 19 марта, в мире зафиксировано 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8 928 человек скончались, 84 801 выздоровели. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить.

Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар отправился в Бразилию из-за пандемии коронавируса, чтобы изолировать себя, ранее писал NEWS.ru.