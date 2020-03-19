Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба советует соблюдать правила личной гигиены и избегать скопления людей.
Прежде всего, давайте соблюдать правила, они просты. Стараемся избегать скопления людей, особенно если видим признаки ОРВИ, и как можно больше нужно стараться сидеть дома, никуда не выходить, — приводит слова Дзюбы пресс-служба «сине-бело-голубых» на своей странице в Twitter.
Кроме того, капитан сборной России призвал окружающих быть ответственными.
Мы должны справиться с этой проблемой. Всех призываю быть ответственными, — заключил он.