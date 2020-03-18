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Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане пожертвовал €45 тысяч на борьбу с коронавирусом в Сенегале.

Мане является уроженцем Сенегала. Он увидел растущее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на своей родине и решил сделать пожертвование, сообщает BBC со ссылкой на агента футболиста. На сегодняшний день в...