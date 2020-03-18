Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба посоветовал фильм, который своевременно посмотреть во время распространения коронавируса в мире.
Футболист выложил постер фильма «Заражение» в сторис на своей странице в Instagram.
Очень актуально! Советую посмотреть всем, — подписал публикацию Дзюба.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен