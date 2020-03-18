Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба посоветовал фильм, который своевременно посмотреть во время распространения коронавируса в мире.

Футболист выложил постер фильма «Заражение» в сторис на своей странице в Instagram.

artem.dzyuba/instagram.com

Очень актуально! Советую посмотреть всем, — подписал публикацию Дзюба.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

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