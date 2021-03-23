Дзюба пошутил над Жирковым, оценивая новую форму сборной России

https://static.news.ru/photo/f035b166-8b99-11eb-8421-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу выйдет на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в новой форме. Нападающий нашей национальной команды Артём Дзюба оценил дизайн игрового комплекта, пошутив над ветераном сборной 37-летним Юрием Жирковым.

Новая белая форма очень интересная. В плане того, что она простая и в то же время какая-то такая, наверное, новая и свежая. Будет молодить таких ребят, как Юрий Валентинович Жирков. И меня, — приводит слова игрока «Газета.ru».

Новый комплект формы был официально представлен накануне — пока болельщикам показали лишь один вариант игровой амуниции наших футболистов. Так, футболка выполнена в белом цвете, а на груди расположены горизонтальные полосы красного и синего цветов, символизирующие вместе российский триколор. Примечательно, что она похожа на ту форму, в которой игроки сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата Европы-2008. Юрий Жирков тогда был в составе команды.

В этой форме подопечные Станислава Черчесова проведут матчи отборочного турнира ЧМ-2022, а также выступят на Евро-2020. Увидеть футболистов в новом облике болельщики смогут уже в среду 24 марта, когда они выйдут на поле против Мальты. Также сборная России 27 марта встретится со Словенией, а 30 марта — со Словакией.

Как писал NEWS.ru, французский «Монако» разрешил атакующему полузащитнику Александру Головину отправиться в расположение сборной. Ранее сообщалось, что «Монако» не позволял Головину поехать в Сочи, чтобы сыграть против Словении. Запрет был связан с тем, что футболистам французской Лиги 1 запрещено покидать пределы зоны Европейского союза и Европейской экономической зоны из-за ограничений по коронавирусу.