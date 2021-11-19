Дзюба побил российский рекорд по хет-трикам в элитном дивизионе

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба помог команде одержать победу в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Оказавшийся вне сборной России футболист один раз удачно ассистировал партнёру и трижды сам поразил ворота дебютантов РПЛ, его хет-трик стал рекордным.

Дзюба забил три гола за матч пятый раз в истории чемпионатов России. Таким показателем никто из футболистов похвастаться не может. Лишь пять игроков смогли оформить по четыре хет-трика в РПЛ — Вагнер Лав, Дмитрий Кириченко, Соломон Рондон, Олег Гарин и Александр Кержаков, главный тренер «пострадавшего» от Дзюбы 19 ноября «Нижнего Новгорода».

Прежде Дзюба забивал по три мяча за «Зенит» «Уфе» (6:0), «Ростову» (6:1) и «Тамбову» (5:1). Первый хет-трик он оформил в 2013 году, защищая цвета «Ростова» в игре против «Томи» (3:0).

Благодаря результативной игре против «Нижнего Новгорода» Дзюба вышел на второе место среди бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ. В его активе стало 10 голов, на один меньше, чем у нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Ранее стало известно, что 30 октября Артём Дзюба отписался от сборной России в Instagram. При этом официальный аккаунт сборной на Дзюбу всё ещё подписан. Дзюба не выступал за сборную России после назначения Валерия Карпина её главным тренером. В октябре 33-летний форвард попал в расширенный список команды, но сам отказался от вызова.