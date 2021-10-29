Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отписался от сборной России в Instagram. Об этом сообщает Sports.ru.

При этом официальный аккаунт сборной на Дзюбу всё ещё подписан.

Дзюба не выступал за сборную России после назначения Валерия Карпина её главным тренером. В октябре 33-летний форвард попал в расширенный список команды, но сам отказался от вызова.

На ноябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022, где решится, попадёт ли команда на турнир напрямую или будет играть стыковые матчи, форвард также вызван не был.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провёл 13 матчей за «Зенит», в которых забил 7 мячей.

В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоит провести два матча. Первая игра, против сборной Кипра, состоится в Санкт-Петербурге 11 ноября. Против команды Хорватии национальная команда сыграет в городе Сплит 14 ноября.

За два тура до конца отборочного этапа сборная России занимает первое место в группе. Чтобы сохранить его и напрямую выйти на ЧМ, достаточно выиграть один матч и не проиграть другой.