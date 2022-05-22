Дзюба отказался благодарить Семака в прощальном ролике Объявивший об уходе из «Зенита» Дзюба не поблагодарил Семака в прощальном ролике

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, объявивший об уходе из клуба, опубликовал в своём Telegram-канале прощальный ролик. В нём футболист не поблагодарил тренера Сергея Семака.

В видео Дзюба предстал в костюме супергероя Дэдпула.

Спасибо всему персоналу и тренерам за то, что помогали поддерживать мой костюм в отличной форме, — сказал футболист голосом Дэдпула.

В этот момент в кадре появился тренер Андре Виллаш-Боаш. Семак ни разу не мелькнул в прощальном ролике.

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В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Семак выразил готовность расстаться с Дзюбой.