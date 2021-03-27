Дзюба оформил дубль в матче со Словенией

https://static.news.ru/photo/efe4cc8a-8f0c-11eb-b426-96000091f725_660.jpg Артем Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба оформил дубль в ворота команды Словении. Теперь он на один мяч отстаёт от лучшего бомбардира в истории нашей национальной команды Александра Кержакова.

Артём открыл счёт на 26-й минуте, из пределов штрафной пробив в дальний нижний угол впритирку со штангой. А девять минут спустя Александр Головин нанёс мощный удар — после рикошета мяч угодил в перекладину и отскочил к Дзюбе, который сумел перебороть двоих защитников соперника и точно пробить.

Для Артёма эти голы стали 28-м и 29-м за сборную. Ему нужно забить ещё один мяч, чтобы сравняться с Александром Кержаковым — тот за карьеру в национальной команде 30 раз поражал чужие ворота.

Подопечные Станислава Черчесова принимают словенцев на стадионе «Фишт» в Сочи. Эта встреча является для нашей команды второй в текущем отборочном турнире к чемпионату мира — 2022. В первой игре на выезде российские футболисты обыграли Мальту 3:1.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший футболист сборной Словении Златко Захович выразил уверенность в победе над командой России. Он заявил, что словенцы выиграют 1:0.