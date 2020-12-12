Дзюба обозвал комментатора «флюгером» после победы над «Динамо»

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Артём Дзюба после победы над «Динамо» со счётом 3:1 в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал комментатора Геннадия Орлова, известного неравнодушным отношением к сине-бело-голубым, «флюгером». Судя по всему, игрок намекнул на то, что журналист часто меняет своё мнение, хотя расшифровывать своё высказывание спортсмен не стал.

Ранее Орлов говорил, что Дзюбе не стоит продлевать контракт с «Зенитом». По словам комментатора, футболист уже не выдерживает все 90 минут на поле.

Забивший в матче с «Динамо» два гола Дзюба в разговоре с журналистами после игры поблагодарил всех, кто поддерживал его и его команду. Однако потом спортсмен перешёл на саркастический тон.

И кстати, хотел ещё привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке Флюгер. Привет! — сказал нападающий. Видеозапись с его послематчевым интервью обнародована на канале «Зенита» на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дзюба отметил, что сейчас на его счету 190 голов. Он мечтает довести этот показатель до 200. Игрок также поблагодарил своих партнёров по клубу из города на Неве, подчеркнув, что многих из них любит, а остальных — уважает.