Дзюба нарядился в костюм Дедпула для празднования чемпионства

https://static.news.ru/photo/9fe68b7c-ab79-11eb-abee-96000091f725_660.jpg Фото: dzyuba.artem22/vk.com

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба нарядился в костюм героя комиксов Дедпула для празднования чемпионства клуба. Фото было опубликовано в Instagram Sports.ru.

В таком виде Дзюба вышел получить золотую медаль из рук президента Российской Премьер-лиги Александра Дюкова. Получив медаль, 32-летний форвард отдал её сыну. Затем Дзюба снял маску и получил чемпионский кубок.

Он умеет все, самое лучшее у него — регенерация, так что это я. Давно у меня костюм уже. Хотелось побаловаться. Третье чемпионство — можно себе позволить, — прокомментировал Дзюба свою акцию в эфире «Матч ТВ».

Ранее в воскресенье «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 6:1 и в третий раз подряд стал чемпионом России.

В общей сложности «Зенит» в седьмой раз сильнейшим клубом страны. Больше титулов только у московского «Спартака» — 10.