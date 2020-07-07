Дзюба договорился с «Зенитом» о новом контракте

https://static.news.ru/photo/055f1816-c0f7-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал об устной договорённости по поводу нового контракта с нападающим команды Артёмом Дзюбой. Действующее соглашение с футболистом истекает по окончании сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Будем обсуждать новые контракты после получения чемпионского кубка. Но устно с Дзюбой всё согласовано, — цитирует Медведева РИА Новости.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи».

Ранее нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», прокомментировал победу петербургской команды в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Он подчеркнул, что очень рад за игроков, писал NEWS.ru.