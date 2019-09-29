Защитник и капитан «красно-белых» Георгий Джикия после домашнего поражения (1:2) от «Оренбурга» в 11-м туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал отставку главного тренера команды Олега Кононова.
«Все футболисты должны влиять на игру»
— Какие слова можете сказать болельщикам после такого матча?
— Скажу лишь, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.
— Вскоре после окончания матча стало известно, что руководство «Спартака» приняло отставку главного тренера. Что Олег Кононов говорил в раздевалке?
— Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.
— Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Кононов не справился или это вина футболистов?
— У меня нет ответа на этот вопрос. Такое случается. Что касается игроков, каждый старается, бьётся, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.
— Насколько комфортно было работать с Кононовым? Команда его не «сливала»?
— Следующий вопрос.
— И всё-таки: вам было комфортно работать с Кононовым?
— Да.
— Что игроки сказали друг другу после матча?
— Обсуждение игры есть всегда, тем более после поражений. Понятно, что после игры все на эмоциях, поэтому общались без каких-то выводов.
— Тяжёлая обстановка в раздевалке после очередного поражения?
— Да. В «Спартаке» тяжёлая ситуация.
— Вы как капитан что-то пытались изменить, как-то повлиять на команду?
— Все футболисты должны влиять на игру. Конечно, я хотел внести какие-то коррективы, подсказывал, как это делаю всегда. Бывает, что иногда это не получается.
— Можно ли сказать, что у тренера не получилось наладить взаимопонимание с футболистами, особенно с новичками команды?
— Это не ко мне вопрос.
— А в целом с коллективом?
— Всё было нормально. Все старались выполнять задумки и отдаваться на поле. Если нет результата, значит, не получается.
— Задумки? Почему-то их никто не видел.
— Задумки были.
— А если говорить конкретно об игре с «Оренбургом»?
— Наш план сегодня не сработал.
«С моей стороны некорректно говорить, с чем не справился Кононов»
— Насколько тяжело играть, когда болельщики во время матча скандируют оскорбительные кричалки в адрес тренера и команды? Это создаёт давление?
— Это всегда мешает, но здесь есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому были такие крики в наш адрес. Когда команда играет хорошо, они всегда поддерживают, а когда проигрывает — будут кричать странные вещи. Но этому есть объяснение — они недовольны результатом.
— Почему только несколько футболистов «Спартака» подошли к фанатской трибуне после матча? Это сделали только вы, Резиуан Мирзов и Аяз Гулиев.
— Нет, на самом деле все подошли и поблагодарили трибуны. Просто мы посчитали нужным подойти ещё ближе и поговорить.
— Почему не все пошли поговорить? Вы видели, как игроки «Динамо» после разгромного поражения от «Ростова» всей командой пошли к болельщикам?
— Футболисты «Динамо» — молодцы. А в нашем случае я подошёл от лица команды и разговаривал.
— Отставка тренера в такой ситуации пойдёт «Спартаку» на пользу?
— Посмотрим, как будет дальше.
— С чем, в первую очередь, не справился Кононов: с давлением трибун или, может быть, можно говорить о нехватке квалификации?
— С моей стороны будет некорректно говорить о том, с чем не справился Кононов. Самое главное — результат. Если у команды такие результаты, то по этой причине и произошла отставка.
— Показалось, что неотвратимость этой отставки витает в воздухе уже несколько недель. Вы чувствовали, что Кононов будет уволен?
— Мы хотели всё это изменить, улучшить свою игру и ситуацию в турнирной таблице.
— У «Спартака» ещё есть шанс побороться за решение своей задачи в чемпионате и попадание в еврокубки или отрыв от лидеров уже достаточно большой?
— Согласен, отрыв большой, но в футболе всё бывает. Все подсчёты будем делать после тридцатого тура.