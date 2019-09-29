Защитник и капитан «красно-белых» Георгий Джикия после домашнего поражения (1:2) от «Оренбурга» в 11-м туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал отставку главного тренера команды Олега Кононова.

«Все футболисты должны влиять на игру»

— Какие слова можете сказать болельщикам после такого матча?

— Скажу лишь, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.

— Вскоре после окончания матча стало известно, что руководство «Спартака» приняло отставку главного тренера. Что Олег Кононов говорил в раздевалке?

— Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.

— Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Кононов не справился или это вина футболистов?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Такое случается. Что касается игроков, каждый старается, бьётся, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

— Насколько комфортно было работать с Кононовым? Команда его не «сливала»?

— Следующий вопрос.

— И всё-таки: вам было комфортно работать с Кононовым?

— Да.

— Что игроки сказали друг другу после матча?

— Обсуждение игры есть всегда, тем более после поражений. Понятно, что после игры все на эмоциях, поэтому общались без каких-то выводов.

— Тяжёлая обстановка в раздевалке после очередного поражения?

— Да. В «Спартаке» тяжёлая ситуация.

— Вы как капитан что-то пытались изменить, как-то повлиять на команду?

— Все футболисты должны влиять на игру. Конечно, я хотел внести какие-то коррективы, подсказывал, как это делаю всегда. Бывает, что иногда это не получается.

— Можно ли сказать, что у тренера не получилось наладить взаимопонимание с футболистами, особенно с новичками команды?

— Это не ко мне вопрос.

Олег Кононов Сергей Лантюхов/News.ru

— А в целом с коллективом?

— Всё было нормально. Все старались выполнять задумки и отдаваться на поле. Если нет результата, значит, не получается.

— Задумки? Почему-то их никто не видел.

— Задумки были.

— А если говорить конкретно об игре с «Оренбургом»?

— Наш план сегодня не сработал.

«С моей стороны некорректно говорить, с чем не справился Кононов»

— Насколько тяжело играть, когда болельщики во время матча скандируют оскорбительные кричалки в адрес тренера и команды? Это создаёт давление?

— Это всегда мешает, но здесь есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому были такие крики в наш адрес. Когда команда играет хорошо, они всегда поддерживают, а когда проигрывает — будут кричать странные вещи. Но этому есть объяснение — они недовольны результатом.

— Почему только несколько футболистов «Спартака» подошли к фанатской трибуне после матча? Это сделали только вы, Резиуан Мирзов и Аяз Гулиев.

— Нет, на самом деле все подошли и поблагодарили трибуны. Просто мы посчитали нужным подойти ещё ближе и поговорить.

— Почему не все пошли поговорить? Вы видели, как игроки «Динамо» после разгромного поражения от «Ростова» всей командой пошли к болельщикам?

— Футболисты «Динамо» — молодцы. А в нашем случае я подошёл от лица команды и разговаривал.

— Отставка тренера в такой ситуации пойдёт «Спартаку» на пользу?

— Посмотрим, как будет дальше.

— С чем, в первую очередь, не справился Кононов: с давлением трибун или, может быть, можно говорить о нехватке квалификации?

— С моей стороны будет некорректно говорить о том, с чем не справился Кононов. Самое главное — результат. Если у команды такие результаты, то по этой причине и произошла отставка.

— Показалось, что неотвратимость этой отставки витает в воздухе уже несколько недель. Вы чувствовали, что Кононов будет уволен?

— Мы хотели всё это изменить, улучшить свою игру и ситуацию в турнирной таблице.

— У «Спартака» ещё есть шанс побороться за решение своей задачи в чемпионате и попадание в еврокубки или отрыв от лидеров уже достаточно большой?

— Согласен, отрыв большой, но в футболе всё бывает. Все подсчёты будем делать после тридцатого тура.