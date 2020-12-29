Джикия прокомментировал решение Тедеско не продлевать контракт

https://static.news.ru/photo/1edf572c-4aa1-11eb-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Георгий Джикия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

О таком шаге немецкий специалист объявил на пресс-конференции после проигранного гостевого матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3). По словам Джикии, такое решение наставника было очень неожиданным.

Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил, — отметил Джикия, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист также добавил, что матч с «Зенитом» стал худшей игрой для «Спартака».

Тедеско продержался в «Спартаке» чуть больше года, он возглавил команду в октябре 2019 года. В октябре нынешнего года немецкий тренер рассказывал об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-футболист «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков считает, что тренер «Спартака» становится похожим на животное, когда перемещается по технической зоне во время матчей. Спортсмен сравнил наставника «красно-белых» со свиньёй на верёвке.