Джикия прокомментировал деятельность жены Федуна в «Спартаке»

Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия оценил деятельность в клубе Заремы Салиховой, супруги владельца «красно-белых» Леонида Федуна.
По его словам, они совсем не знакомы и даже ни разу не виделись. Футболист также заверил, что хорошо относится к женщинам-руководителям.
Есть такие женщины, которые в футболе разбираются лучше многих мужчин. Если она хороший специалист, доказывает свой профессионализм и показывает результат — почему нет? — отметил Джикия, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Ранее издание «Спорт-экспресс»
Впервые о том, что Салихова имеет какое-то воздействие на внутренние процессы в системе «красно-белых», стали говорить после прихода в клуб Шамиля Газизова из «Уфы» на должность генерального директора. Именно она сыграла ключевую роль в переходе нападающего Джордана Ларссона.
Ранее Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом. По словам футболиста, такое решение наставника было очень неожиданным, писал NEWS.ru.