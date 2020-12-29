Джикия прокомментировал деятельность жены Федуна в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/83957a28-4aa8-11eb-bd4e-fa163e074e61_660.jpg Георгий Джикия Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия оценил деятельность в клубе Заремы Салиховой, супруги владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

По его словам, они совсем не знакомы и даже ни разу не виделись. Футболист также заверил, что хорошо относится к женщинам-руководителям.

Есть такие женщины, которые в футболе разбираются лучше многих мужчин. Если она хороший специалист, доказывает свой профессионализм и показывает результат — почему нет? — отметил Джикия, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее издание «Спорт-экспресс» выпустило интервью с тайным советником Леонида Федуна, футбольным агентом Франко Камоцци, в котором итальянский специалист поведал о тонкостях трансферных сделок «красно-белых». В частности, он подтвердил бытующие в футбольных кругах слухи о том, что супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова играет не последнюю роль в трансферных делах клуба.

Впервые о том, что Салихова имеет какое-то воздействие на внутренние процессы в системе «красно-белых», стали говорить после прихода в клуб Шамиля Газизова из «Уфы» на должность генерального директора. Именно она сыграла ключевую роль в переходе нападающего Джордана Ларссона.

Ранее Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом. По словам футболиста, такое решение наставника было очень неожиданным, писал NEWS.ru.