Голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о перспективах в сборной России.
Нас ждёт большой турнир, все хотят туда попасть, и я не исключение, — приводит слова Джанаева «Матч ТВ».
Кроме того, 33-летний вратарь ответил на частые вопросы в комментариях под постами в соцсетях, почему наставник национальной команды вызывает Габулова, Джанаева.
Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «Я осетин — вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной? — добавил он.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
ФИФА также решила перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.
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