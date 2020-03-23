https://static.news.ru/photo/193bddfe-6cd0-11ea-91d5-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о перспективах в сборной России.

Нас ждёт большой турнир, все хотят туда попасть, и я не исключение, — приводит слова Джанаева «Матч ТВ».

Кроме того, 33-летний вратарь ответил на частые вопросы в комментариях под постами в соцсетях, почему наставник национальной команды вызывает Габулова, Джанаева.

Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «Я осетин — вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной? — добавил он.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.

ФИФА также решила перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.