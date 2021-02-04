Дюков: «Уроки футбола нужно проводить уже в детском саду»

Переизбранный на новый срок президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о необходимости знакомить детей с футболом уже с двухлетнего возраста.
Уроки футбола нужно проводить уже в детском саду, с этим видом спорта важно знакомить детей с двух лет. Правильный формат работы с ними — проведение 30-минутных занятий с мячом, — заявил Дюков на внеочередной конференции РФС.
4 февраля, как писал NEWS.ru, Дюков был переизбран на пост главы РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост и был избран единогласно. 53-летний функционер возглавляет РФС с февраля 2019 года и сохранит должность как минимум до 2025-го, когда пройдут следующие выборы.
С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит».