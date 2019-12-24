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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) начинать сезон раньше.

Необходимо увеличить количество матчей в летнее время. Чемпионат можно было бы начинать в конце июня — начале июля. Нам нужна реформа премьер-лиги, чтобы мы играли больше и интенсивнее. Только так мы будем развиваться, — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее исполком РФС принял решение увеличить наказание на публичную критику представителей клубов в адрес арбитров. Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение им грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, писал NEWS.ru.