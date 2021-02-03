Дюков переизбран на пост главы РФС

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Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом было объявлено на внеочередной конференции организации.

Дюков был единственным кандидатом на этот пост и избран единогласно. 53-летний функционер возглавляет РФС с февраля 2019 года и сохранит должность, как минимум, до 2025-го, когда пройдут следующие выборы.

С 2008 по 2017 год он являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит».

14 февраля NEWS.ru писал, что Дюков вошёл в окончательный список кандидатов на включение в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).