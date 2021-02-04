Дюков назвал возможные сроки изменения формата проведения чемпионата России

Переизбранный президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда стоит ожидать изменений формата проведения чемпионата России.
Нужно понимать, что клубы должны быть заинтересованы в том, чтобы их лиги были успешны. Мы ждём инициативы от лиг и от клубов. У нас есть своё видение, да, но инициатива должна исходить от лиг и клубов. Нам важен консенсус между клубами. Если говорить про сроки, то до сезона-2022/23 изменения вряд ли возможны, — сказал Дюков журналистам по итогам внеочередной конференции РФС.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко назвал главные проблемы футбола на сегодняшний день. По его словам, перед российским профессиональным футболом стоит вопрос выживания, потому что каждый год закрываются клубы, писал NEWS.ru.