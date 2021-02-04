Дюков назвал возможные сроки изменения формата проведения чемпионата России

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что на данный момент доход Российской премьер-лиги находится на уровне стагнации, а Футбольная национальная лига (ФНЛ) и вовсе не получает доход.

Клубы в ФНЛ не получают никакие доходы от соревнований — это говорит о том, что фактически лига находится в очень тяжёлом состоянии. Уровень дохода премьер-лиги — на уровне стагнации, держится...