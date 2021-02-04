Дюков: «Допуск Тамбова до РПЛ — коллективная ответственность РФС и клубов»

https://static.news.ru/photo/e95b874a-66db-11eb-bfa1-96000091f725_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков по итогам Внеочередной конференции рассказал о ситуации с футбольным клубом «Тамбов», который рискует сняться с чемпионата России из-за долгов.



Президент Российской премьер-лиги подотчётен клубам. Мы передали права до сезона-2022/23, и с этим договором то право, которое есть, — получать платежи за право проведения соревнования. Санкции по отношению к Сергею Геннадьевичу [Прядкину] могут применить только клубы. Допуск «Тамбова» [до дальнейшего участия] — коллективная ответственность РФС и клубов. Были заверения со стороны губернатора и взяты обязательства по стадиону, — сказал Дюков журналистам по итогам внеочередной конференции РФС.

Он добавил, что все переживают за «Тамбов». Есть риск нарушения спортивного принципа турнира.

Надеемся, что «Тамбов» доиграет и не снимается с чемпионата. Ситуация неприятная. Единственный выход — ужесточение лицензирования. С другой стороны, большинство клубов не готовы к жёстким критериям. Может, семь-восемь клубов готовы. Но неправильно сокращать Лигу до 8 команд. Надо ужесточать лицензирование, но давать время клубам подготовиться, — добавил он.

4 февраля, как писал NEWS.ru, Дюков был переизбран на пост главы РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост и был избран единогласно. 53-летний функционер возглавляет РФС с февраля 2019 года и сохранит должность как минимум до 2025-го, когда пройдут следующие выборы.

1 февраля стало известно, что В «Тамбове» осталось только девять футболистов. Задолженность команды составляет 360 млн рублей — почти 50% от указанной суммы приходится на долги по зарплате перед футболистами. Теперь футбольный клуб может сняться с чемпионата и окончательно потерять профессиональный статус.