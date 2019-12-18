Попечительский совет Российского футбольного союза (РФС) в рамках заседания принял бюджет на 2020 год.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бюджет ещё предстоит обсудить на финансовом комитете и исполкоме 24 декабря.
Коммерческие доходы вырастут по сравнению с 2019 годом до 4,7 миллиарда, а в целом доходы РФС будут выше 7 миллиардов рублей, —
цитируетДюкова РИА Новости.
Ранее Дюков рассказал о том, что переговоры по внесению изменений в новую форму завершены. Президент РФС отметил, что презентация новой формы состоится в ближайшее время. Дюков также рассказал, что Аdidas внёс РФС в категорию национальных ассоциаций класса А, теперь у сборной России будет уникальная форма и такой же подход, как к ассоциациям Германии, Испании, Бельгии, писал NEWS.ru.
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