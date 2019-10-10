Футбольный матч между сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. В связи с этим власти столицы приняли решение перекрыть движение в районе спорткомплекса.
С 22:00 до окончания игры полностью перекроют Проектируемый проезд № 2309, улицу Доватора, улицу 10-летия Октября, улицу 3-ю Фрунзенскую, улицу Ефремова, улицу Трубецкую, переулок Хользунова и дублер Комсомольского проспекта. Кроме того, на этих участках приостановят работу парковок.
Для удобства москвичей изменит работу МЦК. Электрички будут ходить с уменьшенными интервалами движения с 16:00 до 01:00 11 октября, передаёт
Ранее News.ru писал, что капитан и нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба выразил надежду на полный стадион болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Футболист подчеркнул, что стадион «Лужники» является олицетворением национальной команды.
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