«Две руки, две ноги»: Карпин высказался о лидере Хорватии Модриче

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лидере национальной команды Хорватии, полузащитник мадридского «Реала» Луке Модрича. Слова наставника приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что его тренерский штаб способен сделать так, чтобы футболисты без страха подходили к встречам с такими сильными командами как Хорватия и, в частности, соперничеству с игроками калибра Модрича.

Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться её решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно тоже самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова, — сказал Карпин.

Модрич известен по выступлениям за хорватские «Динамо» и «Интер», а также английский «Тоттенхэм». Состав «Реала» полузащитник пополнил в 2012 году. За это время он помог королевскому клубу дважды выиграть чемпионат Испании, четыре раза взять верх в Лиге чемпионов, а сам завоевал «Золотой мяч» в 2018-м.

Ранее Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России по футболу для подготовки к ноябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира в Катаре. Наставник заявил, что он сделал выбор в пользу опытных игроков, потому что команде предстоит сыграть самые важные матчи.