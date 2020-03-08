https://static.news.ru/photo/43ac7940-6208-11ea-99af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Московский футбольный клуб ЦСКА уступил «Ростову» в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:2.

На 20-й минуте матча полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов нарушил правила в своей штрафной, после чего арбитр удалил футболиста с поля и назначил пенальти. Вратарь московской команды Игорь Акинфеев спас команду, отбив 11-метровый удар полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко. Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон открыл счёт на 32-й минуте, затем Ерёменко сравнял счёт спустя 7 минут игры.

На 51-й минуте ЦСКА остался вдевятером: судья показал красную карточку защитнику Вадиму Карпову за нарушение правил в штрафной площади. Назначенный пенальти успешно реализовал полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.

На 59-й минуте матча на поле вышел полузащитник хозяев Павел Мамаев, для которого эта встреча стала первой официальной с октября 2018 года. Спустя 5 минут он забил гол, увеличив преимущество своей команды. Защитник «Ростова» Максим Осипенко сделал счёт 3:2, забив автогол на 78-й минуте.

В конце второго тайма ЦСКА заработал пенальти, однако нападающий Фёдор Чалов не смог воспользоваться шансом, чтобы сравнять счёт. Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков отбил удар, подарив своей команде победу.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, набрав 35 очков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московский футбольный клуб «Динамо» на домашнем стадионе обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).