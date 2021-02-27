Два голевых паса Головина помогли «Монако» обыграть «Брест»

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«Монако» довёл беспроигрышную серию в чемпионате Франции по футболу до 12 матчей. В 27-м туре монегаски на своём поле обыграли «Брест» при активном участии россиянина Александра Головина.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Впрочем, результат мог быть иным, если бы «Монако» использовал возможность забить в первом тайме, но Виссам Бен-Йеддер не реализовал пенальти.

Оба мяча были забиты уже во второй половине встречи. Счёт на 76-й минуте открыл Стефан Йоветич, которому ассистировал Головин. А на 90-й минуте с передачи того же Головина отличился Кевин Фолланд.

После этой победы «Монако» набрал 55 очков и остаётся на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1. При этом монегаски всего на три балла отстают от лидирующего «Лилля». Вторым с 57-ю очками идёт ПСЖ, а тройку замыкает «Лион», у которого также 55 баллов, но он опережает «Монако» по дополнительным показателям. Стоит отметить, что «Лилль» и «Лион» свои игры 27-го тура ещё не провели.

Ранее NEWS.ru писал, что в 20-м туре Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своём поле уступил казанскому «Рубину» 0:2. «Красно-белым» не помогло даже долгожданное возвращение Квинси Промеса.