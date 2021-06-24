Два футболиста сборной России вошли в 100 лучших игроков Евро-2020

Два футболиста сборной России попали в рейтинг топ-100 игроков по итогу группового этапа финальной части чемпионата Европы-2020. Статистику представил портал WhoScored.

С рейтингом 6.93 нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба расположился на 84-м месте. За ним на 91-м месте оказался полузащитник «сине-бело-голубых» Далер Кузяев с оценкой 6.90.

Первое же место досталось капитану национальной команды Бельгии Кевину Де Брюйне. Следом за ним находится португальский форвард Криштиану Роналду. И тройку лидеров замкнул нидерландский хавбек Френки Де Йонг.

Другие футболисты российского коллектива находятся за пределами сотни. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов занимает 111 место (6.84), хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук стал 139-м (6.74), а защитник ЦСКА Игорь Дивеев расположился на 154 месте (6.68). Всего в список попали 368 футболистов из всех сборных.

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду забил 109-й гол в карьере за сборную своей страны и повторил мировой рекорд по числу голов за национальные команды. 36-летний форвард забил два гола с пенальти (108-й и 109-й голы) в третьем туре групповой стадии Евро-2020 с Францией (2:2, второй тайм).