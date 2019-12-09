https://static.news.ru/photo/9e8075e0-19bc-11ea-b4cd-fa163e074e61_660.jpg Матч «Урал» — «Крылья Советов» Фото: kc-camapa.ru

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев отличились защитник Никита Чернов (21-я минута) и нападающий Деян Радонич (64-я). В составе уральской команды дубль оформил нападающий Павел Погребняк (43-я, 50-я). Победный гол забил полузащитник «Урала» Отман эль-Кабир на 83-й минуте матча.

Активные болельщики обеих команд покинули трибуны в конце первого тайма, поддержав всероссийскую акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» располагаются на 14-м месте, набрав 18 очков.

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл с московским ЦСКА вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, писал NEWS.ru.