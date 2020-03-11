https://static.news.ru/photo/acaca17e-63cd-11ea-a81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi/twitter.com

В перенесённом поединке 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Сочи» с крупным счётом на своём поле переиграл «Оренбург» — 5:1 (2:0).

У хозяев дублем отметился Александр Кокорин (голы на 35-й минуте с пенальти и на 62-й), по одному мячу забили Андрей Мостовой (73-я) и Кристиан Нобоа (78-я), кроме того, свои ворота поразил игрок оренбуржцев Тимур Аюпов (24-я).

Гости в концовке сумели размочить счёт усилиями Джоэля Фамейе (84-я минута).

После этой победы «Сочи» набрал 21 очко и поднялся на 14-е место в таблице РПЛ, покинув зону прямого вылета из премьер-лиги. «Оренбург» с 23 набранными очками занимает 11-е место.

В связи с распространением эпидемии коронавируса матчи ближайших туров в Москве пройдут с ограничениями по количеству зрителей на трибунах стадионов, писал ранее NEWS.ru.