Дубль Дзюбы принёс сборной России победу над сербами в Лиге наций

https://static.news.ru/photo/79f5ba7a-ee26-11ea-836c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России в стартовом матче розыгрыша Лиги наций победила на своём поле команду Сербии — 3:1 (0:0).

Счёт открыл Артём Дзюба, на 48-й минуте реализовавший пенальти за фол против Зелимхана Бакаева. На 69-й минуте второй гол россиян красивым дальним ударом забил Вячеслав Караваев.

На 78-й минуте форвард гостей Александар Митрович сократил разрыв в счёте. Однако спустя четыре минуты Дзюба оформил дубль и закрепил победу россиян.

В группе 3 дивизиона В Лиги наций выступают также сборные Турции и Венгрии. В поединке первого тура между этими командами верх в гостях взяли венгры (1:0). Именно со сборной этой страны подопечные Станислава Черчесова встретятся в Будапеште 6 сентября во втором туре Лиги наций.

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как был улажен конфликт между ним и форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым. По его словам, в телефонном разговоре никто не извинялся, ранее писал NEWS.ru.