Дубль Дзюбы принёс сборной России победу над сербами в Лиге наций

Сборная России в стартовом матче розыгрыша Лиги наций победила на своём поле команду Сербии — 3:1 (0:0).
Счёт открыл Артём Дзюба, на 48-й минуте реализовавший пенальти за фол против Зелимхана Бакаева. На 69-й минуте второй гол россиян красивым дальним ударом забил Вячеслав Караваев.
На 78-й минуте форвард гостей Александар Митрович сократил разрыв в счёте. Однако спустя четыре минуты Дзюба оформил дубль и закрепил победу россиян.
В группе 3 дивизиона В Лиги наций выступают также сборные Турции и Венгрии. В поединке первого тура между этими командами верх в гостях взяли венгры (1:0). Именно со сборной этой страны подопечные Станислава Черчесова встретятся в Будапеште 6 сентября во втором туре Лиги наций.
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как был улажен конфликт между ним и форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым. По его словам, в телефонном разговоре никто не извинялся, ранее писал NEWS.ru.
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